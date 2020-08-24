Çakarlı araç nedir? Muhammed Enes U.tutuklandı mı?

Çakarlı araç olayı gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan zanlı Muhammed Enes U. tutuklandı. Çakarlı araç ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte çakarlı araç ile ilgili detaylar...

ZANLI TUTUKLANDI

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırganın adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenilirken, defalarca kez bıçakladığı Dadaş Aras için ifadesinde, "Ben bıçağı elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” demesi dikkat çekti. Zanlı Muhammed Enes U. tutuklandı

ARAÇLARDA ÇAKAR LAMBA NEDİR?

Çakarlı araç gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Araçların trafikte üstünlük sağlamak için kullandığı kırmızı-mavi ışıklara çakar denilmektedir.

HANGİ ARAÇLARDA ÇAKAR LAMBA KULLANILACAK?

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Makamların korumasından sorumlu araçlarda da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemleri aktif kullanılabilecek. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemleri kullanılamayacak.

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.