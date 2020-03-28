28.03.2020 - 20:57 |
Cemal Can Canseven kimdir? Survivor Cemal Can Canseven kaç yaşında?
Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven Survivor izleyicileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında?
Survivor Gönüllüler takımında yarışan isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven kimdir sorusu yarışmayı izleyenler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Survivor Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında aslen nereli?
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
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