Çılgın Sayısal Loto online oyna | Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, kaç bilen kazanıyor?

Sisal Şans Çılgın Sayısal Loto yeni dönemde katlanarak kazandırıyor. Bu akşam çekilişi gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Online Çılgın Sayısal Loto nereden oynanaır? İşte Çılgın Sayısal Loto'daki yenilikler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da düzenleniyor. Kullanıcıların saat 21.00'a kadar Sayısal Loto oynama şansı oluyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmak gerekiyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi doğrudan bayiye giderek 'Sen Seç' ile rastgele sayılar seçtirerek de oynayabiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı 3 TL.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir

Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla 6 bilen ikramiye kazanıyor.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.



Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÇILGIN SAYISAL LOTO TIKLA OYNA

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.