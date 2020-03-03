Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi?
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar gibi birbirinden usta isimler yer alıyor. Yönetmenliğinin Onur Ünlü'nün yaptığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminde Yıllar sonra ekibi ile birlikte bir soygun için geri dönen iyiliksever hırsız'ın kılıktan kılığa girmesi filmi konu alınıyor. İşte film hakkında merak edilenler...
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyicinin karşısına çıkacak. Ekim 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalioğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer gibi usta isimler yer alıyor. Film vizyona girdiği tarihten itibaren 13 hafta boyunca vizyonda kaldı. Toplamda 655.693 seyirci tarafından izlenen film gişeden 7.911.934,74 TL hasılat elde etti. İşte Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi hakkında merak edilen detaylar...
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU
“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU
Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai
Haluk Bilginer - Mehmet Rıza
Meryem Uzerli - Göze
Musa Uzunlar - Hayalet
Fatih Artman - Eren
Algı Eke - Hülya
Ushan Çakır - Arsen
Selim Bayraktar - Adil
Hakan Boyav - Ayıboğan
Serkan Keskin - Sadri
Meriç Aral - Filiz
Boran Kuzum - Cüneyt
Günay Karacaoğlu
Deniz Hamzaoğlu
Eser Eyüboğlu
Kenan Ece
Arsal Mazmanoğlu
Erşan Utku Ölmez
Laçin Ceylan
İcmal Aktuna
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.