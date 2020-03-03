Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam TV ekranında izleyicinin karşısına çıkacak. Ekim 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalioğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer gibi usta isimler yer alıyor. Film vizyona girdiği tarihten itibaren 13 hafta boyunca vizyonda kaldı. Toplamda 655.693 seyirci tarafından izlenen film gişeden 7.911.934,74 TL hasılat elde etti. İşte Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi hakkında merak edilen detaylar...

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ KONUSU

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

Meriç Aral - Filiz

Boran Kuzum - Cüneyt

Günay Karacaoğlu

Deniz Hamzaoğlu

Eser Eyüboğlu

Kenan Ece

Arsal Mazmanoğlu

Erşan Utku Ölmez

Laçin Ceylan

İcmal Aktuna

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ FİLMİ

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.