Corona Virüsü ilacı bulundu mu, adı nedir? Türkiye'de Korona Virüsü aşısı ne zaman uygulanacak? İşte son durum

Çin İstanbul Başkansolosu Cui Wei, 20 Mart'ta CNN Türk'te corona virüsüyle ilgili olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak bugün ise Dünya Sağlık Örgütü'den Mike Ryan bir açıklama yaptı. İşte tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü ile ilgili aşı ve tedaviye dair son durum...



BAKAN KOCA'DAN AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI (23 MART - BUGÜN)



Aşı geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz. Türkiye risk alanını daralttı. Biz başka bir ülke olmayacağız. Bu zor günleri aşma fırsatımız var. Şimdi tedbir ve evde zaman geçirme zamanıdır. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım.



Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı açıklamış olacağız. Bu dönemde özellikle bu sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının bilgilerinin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Çin'den bilim insanlarıyla bilgi akışını sağlamak üzere prensipte anlaştık. Sabah gelen ilacın da bugün gelen itibariyle başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. İlacın etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu dönemde dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum.



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: EN ERKEN AŞI MART 2021'DE (22 MART)



BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü'den Mike Ryan, corona virüs aşısının geliştirilmesi için en erken bir yıl beklenmesi gerektiğini ancak aşının mutlaka bulunacağını söyledi. Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.



ÇİN CORONA VİRÜSÜ AŞISININ BULDU MU? (21 MART)

"Şimdi aralıkta Çin'in orta şehri Wuhan'da bazı sebebi belirlenmeyen zatürre vakaları ortaları çıktı. 1 Ocak'ta merkez hükümeti bu mücadeleyi müdahleye girdi. Ocağın ortalarında ülke çapında bu mücadeleye başladı. Wuhan şehri 11 milyon nüfuslu şehir karantina içine girdi.

19 Mart'tan itibaren 40 bin olan tıp personelinin büyük kısmı dönmeye başladı. Bugün 19 Mart bu saate kadar Çin'deki 0 görüldü.

(Çin corona virüs aşısını buldu mu?)

Deneme Nisan'da ne zaman çıkacağı belirsiz

Daha doğrusu tecrübesini tercih etmek istiyorum. Epey tecrübe aldık ve uygulama tedbirleri aldık. Bütün bunları aşamalı biçimde dünya ile paylaşmıyoruz anında dünya ile paylaşıyoruz. Çok şeffaf bir şekilde DSÖ ile ve DSÖ'nün profesyonel sistemiyle bütün devletlerle bunları paylaşıyoruz.

Biz DSÖ memurlarına defalarca söyledik. Çin 1 ay kazandı, 2 ay kazandı dünya için... Böyle yapın diye ama maalesef devletler hazırlıksız yakalandı. Türk hükümeti bence çok iyi bir şekilde davrandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Çok iyi davrandı. çok sağlam şekilde tedbir alınması lazım. Alınmazsa yayılacak. Almış oldukları uygulamaları iyi davrandı.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Covid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa covid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.