Çukur 91. yeni bölüm fragmanı! Yamaç’a sürpriz teklif

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur 91. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI