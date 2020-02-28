Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı duaları

28 Şubat 2020 Cuma gününde Cuma namazına katılarak dini görevini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bugün camileri adeta doldurup taşıracak. İslam alemi için fraz olan cuma namazını kılmak büyük sevap. Yeri geldiğinde tüm önemli işlerini bırakıp cuma namazına katılmak oldukça önemli. Manevi değeri en yüksek olan Cuma gününde bol bol dua edilir ve af dilenir. Cuma namazına katılmak gerekir. Evine veya işyerine en yakın noktada bulunan camiye gidecek olan vatandaşlar, Cuma namazına gitmeden önce Cuma namazı hakkında bilgi almak istiyor. Cuma namazı nasıl kılınır, Cuma namazı kaç rekat, cuma namazı duaları nelerdir soruları yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı hakkında tüm merak edilen soruları ve yanıtlarını haberimizin içeriğinde derledik. Haberimizin içeriğinden Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekat, cuma namazı duaları nelerdir sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.



CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.