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07.08.2020 - 20:29 | | DHA

Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu

Çorum'un Bayat ilçesinde Hasan Boyraz (30), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Rukiye Boyraz'ı (26), kayınvalidesi Fatma Evecen'i (47) ve kayınpederi Bekir Evecen'i (52) tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yatukçu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki mandıraya gelen Hasan Boyraz, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Rukiye Boyraz ile burada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya Rukiye Boyraz'ın annesi Fatma ile babası Bekir Evecen, girmeye çalıştı. Bu sırada Hasan Boyraz tüfekle Rukiye Boyraz, Fatma Evecen ve Bekir Evecen'e ateş açtı.

Dehşet Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini vurdu




Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rukiye Boyraz ve annesi Fatma Evecen'in durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Hasan Poyraz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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