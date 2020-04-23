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23.04.2020 - 15:50 |

Dere taştı! Hayvanlar telef oldu

Muşta’ta etkili olan sağanak nedeniyle Eğirmeç köyü deresi taştı. Taşkın sebebiyle suya kapılan 75 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Dere taştı! Hayvanlar telef oldu

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Eğirmeç köyü deresi saat 02.00 sıralarında taştı. Dere kenarında bulunan 3 ahırın sular altında kalması sebebiyle Kadir Demir, Süleyman Yıldırım ve Kasım Konak'a ait 75 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan sel sularına kapılarak, telef oldu.

Yaşanan taşkının köylerinde maddi zarara yol açtığını söyleyen Köy Muhtarı Numan Aydoğan, "Gece saat 02.00 civarlarında köyümüzün deresi taştı. Köyde 75-80 tane hayvanımız telef oldu. Bir tane de büyükbaş hayvanımız telef oldu. Köydeki vatandaşlarımızın bazılarının samanları ve ev eşyaları da zarar gördü. Köylülerden can kaybı ve yaralanma olmaması bizi sevindirdi" diye konuştu.

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