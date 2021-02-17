Doğan Cüceloğlu sözleri | İşte Doğan Cüceloğlu'nun çocuk, aile, evlilik, yaşam üzerine güzel sözleri

Doğan Cüceloğlu'nun sözleri araştırılıyor. Ünlü psikolog yazdığı çok sayıda kitap, katıldığı seminer ve verdiği röportajlarla birçok kişinin yaşamını değiştirdi. Herkesi derinden etkileyen sözleri ise paylaşımlara konu oluyor. İşte Doğan Cüceloğlu'nun birçok konuda derin düşüncelere yönelten sözleri.

DOĞAN CÜCELOĞLU SÖZLERİ

"Ne kendini ne de olayları yargıla! Ne alkışlayıp böbürlen, ne de kendini kötüle. Nehir akıyor, sen o akışın farkında olmaya devam et."

"Engеlliyi yok sаyаn bir toplum, zаmаnlа kеndi insаn özünü kаybеdеr."

"Bir ebeveynin çocuğuna verebileceği en büyük hediye, ona her koşulda ayağa kalkabilecek gücü kendinde bulabilme yetisini kazandırmaktır."

"Ölümün аvcılık yаptığı bu dünyа dа kuşku vе pişmаnlık için zаmаn yoktur,аncаk kаrаrlаr için vаkit vаrdır."

"Şimdiki rahatından fedakarlık yapamayan anlamlı, coşkulu ve güçlü bir gelecek için uğraş veremez."

"Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin'

"Her olayda öğrenilecek bir şey vardır; akıllı insan kendini suçlamak yerine, 'Bu olaydan ne öğrenebilirim?' diye düşünür."

"Hiçbir kitabın veya seminerin size düşündüremeyeceği şeyleri, çocuğunuzla yaptığınız sohbetler sırasında düşünebilirsiniz."

"Annen yok, kimsen yok, bir şey istemeye hakkın yok"

"İnsanların gözlerine bakın; bazıları ışıl ışıldır, bazıları donuktur. İnsanların gözlerindeki ışıltı, iç dünyalarında ne kadar var olduklarını yansıtır."

"Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur."

"Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil, kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalı."