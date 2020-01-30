Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 4.son bölümde Zeynep ve Mehdi bu kez...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zeynep’in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır. Mehdi kendini kandırılmış hisseder. Gururu incinmiştir. Mehdi’nin üzüntüsü, ailesine de sirayet eder. İlişkilerinin aldığı bu darbe, evde daha sert rüzgarların esmesine sebep olur. Nermin’in hatırlattığı bazı gerçekler, Zeynep’in kafasını karıştırır. Adımlarını atarken, artık bunları da hesap etmek zorundadır. Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizdir.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI



TV8 ekranında başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir yer alıyor.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?



“Doğduğun ev kaderinmiş. Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş” Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR’in ilk teaser’ı yayınlandı. Yakında TV8’de yayınlanmaya başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi? Gerçek bir hayat hikayesi! Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.