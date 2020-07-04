Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 2020 Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu?

Doya Doya Moda'nın şampiyonu dün belli oldu. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüri üyeliğini yaptığı programın sezon finalinde birinci olan isim açıklandı. Finalde son ikiye Sündüz ve Betül kaldı. Peki 3 Temmuz Doya Doya Moda birincisi şampiyonu kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da sezon finalinde en yüksek puanı alarak şampiyon Betül oldu. Birinci olan Betül, 50 bin TL ödülü kazandı.

DOYA DOYA MODA İKİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda ikincisi Sündüz oldu. 161 puanla Su Buher 3.olurken Hanzade ise 144 puanla dördüncü sırada yer aldı.