Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal oldu? 2020 Düğünler nasıl yapılacak, kurallar nelerdir?

Gelen son dakika haberine göre dün akşam saatlerinden İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ilin valiliğine gönderilen yeni korona virüs genelgesi kapsamında son dönemde vaka artışlarının arttığı 14 ilde düğün, sünnet, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonların sınırlandırılması kararı alınmıştır. Yayımlanan genelgenin ardından vatandaşlar hangi illerde düğünlere kısıtlama getirildi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs genelgesi...

HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLERE KISITLAMA GETİRİLDİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son korona virüs genelgesi ile 14 ilde düğün, nişan, sünnet ve kına gecesi için sınırlama getirildi. Sınırlama getirilen iller arasında Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat geliyor.

Sınırlandırma getirilen illerde dans/oyunlara izin verilmeyeceği duyurulurken sosyal mesafe kurallarının düğün salonlarında ayarlanacağı duyuruldu. Aynı zamanda yasak getirilen illerde damat ve gelinin birinci ve ikinci derece akrabası olmayan 65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşların düğün salonlarına alınmayacağı duyuruldu.

Corona virüs için yeni genelge! 14 ilde 26 Ağustos'tan itibaren kısıtlamalar geldi