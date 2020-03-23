23.03.2020 - 13:43 |
EBA öğrenci giriş... EBA şifresi nasıl alınır?
Bugün yüz binlerce öğrenci saat 09.00'da ilk uzaktan eğitimini gördüler. Milyonlarca öğrenci TRT EBA kanalı sayesinde ilk derslerini işlerken bazıları da internet yayını üzerinden derslerini gördüler. Bu nedenle de "EBA öğrenci giriş" gündem olurken eba.gov.tr üzerinden "EBA şifresi nasıl alınır?" sorusu sık sık soruldu.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. İlk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bugün gün boyu ise EBA öğrenci giriş ile eba.gov.tr EBA şifresi alma konuları gündem oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBA GİRİŞİ İÇİN DETAYLAR
EBA'ya masaüstü veya mobilden girip menüyü tıklayın.
Karşınıza çıkan seçeneklerden "Öğrenci Girişi" kısmını işaretleyin.
"EBA Hesabı Oluştur" linkini seçin.
Bilgilerinizi girin
Açılan panalde şifrenizi oluşturun.
Artık giriş yapabilirsiniz.