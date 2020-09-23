Ekinoks nedir? Sonbahar ekinoksunda neler oluyor?

Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda meydana gelirken bugün 23 Eylül olması sebeiyle sonbahar ekinoksu yaşanıyor. Peki, Sonbahar ekinoksunda neler oluyor?

SONBAHAR EKİNOKSUNDA NELER OLUYOR?

23 Eylül tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre’de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar.

Güney Yarım Küre’de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar, Güney Yarım Küre’de İlkbahar başlangıcıdır .

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.