El dezenfektanı nasıl yapılır? Corona virüsü önlemi: El temizleme jeli işe yarar mı?

Corona virüsü haberlerinden sonra tedbir almak isteyen vatandaşlar, arayışa koyuldu. Corona virüsünden korunmak isteyen milyonlarca vatandaş için öncelikle el dezenfektanı hakkında bilgi almak istiyor. Corona virüsü haberlerinden sonra el temizliğinin önemli noktada olması vatandaşları, El dezenfektanının nasıl yapıldığı hakkında meraklandırdı. Peki El dezenfektanı nasıl yapılır? Corona virüsü önleminde el temizleme jeli işe yarar mı? İşte Corona virüsü hakkında merak edilenler...

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir." ifadelerini kullandı.

EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Ellerde gözle görülür kirlenme varsa en az 20 saniye bol su ve sabunla yıkanır ve kağıt havlu ile kurulanır. Gözle görülür kirlenme yoksa su ve sabun yerine alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanarak da el hijyeni sağlanabilir.

Evde el dezenfektanı yapmak için gerekli malzemeler şöyle:

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

Hazırlanışı

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu malzemeler el dezenfektanı yapmak için yeterli. Doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte, bu kadar. Elleriniz için antibakteriyel jeliniz kullanıma hazır.

EL DEZENFEKTANI İKİNCİ YÖNTEM

170 ml temiz su

2 kaşığı doğal aloe vera jel

20 damla limon yağı

10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

10 okaliptus yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Hazırlanışı

Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemi jelin kıvamı açısından önemli. Antibakteriyel jel kullanıma hazır. İster küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyın, isterseniz evde tutun ama unutmayın, virüsler ve bakteriler en çok ellerden bulaşır.

Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.



- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.



- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).



- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.



- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.