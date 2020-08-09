Emre Gönlüşen kimdir, kaç yaşındaydı neden öldü? Emre Gönlüşen biyografisi

Uzun süredir kanserle mücadele eden 42 yaşındaki Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.

Skorer olarak merhuma Allah'tan rahmet, Gönlüşen ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıdır.

Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.