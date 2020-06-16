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16.06.2020 - 07:00 |

‘En önemli kelime: İzolasyon’

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Adana Milletvekili ve Cumhurbaşakanlığı  Gıda Politikaları  Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar’ın katılımıyla KOVİD-19 Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı düzenledi.

‘En önemli kelime: İzolasyon’

Konferansta konuşan  eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, koronavirüsün yayılma hızının insanlar arası iletişime bağlı olduğunu belirterek, “İnsanlar ne kadar yakınsa bulaşma hızı da o kadar artar. O yüzden başladığı andan itibaren en önemli kelime ‘izolasyon’  oldu” dedi.

‘Erken önlem alındı’

Tedbirli olmanın avantajlarının görüldüğünü söyleyen Müezzinoğlu, “Sağlık Bakanlığı hızlı bir şekilde Bilim Kurulu’nu kurdu. Bilim Kurulu’nun kararlarıyla erken tedbirler alındı. Alınan tedbirler açısından bu çok önemli ama bu süreçte en önemlisi son 20 yılda çok güçlü bir sağlık sistemi altyapısı oluşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, sağlık çalışanlarımızın diğer ülkedeki sağlık ekiplerine göre daha fedakâr ve özverili çalıştıklarını kaydederek sağlık çalışanlarımızın kendilerinden önce hastaları düşünen yapıları olduğunu ifade etti. Müezzinoğlu, toplumun bilinç düzeyinin oluşturulabildiği kadar başarılı olunacağını sözlerine ekledi.

Konferansta  aşı ve ilaç çalışmaları hakkında konuşan Adana Milletvekili ve Cumhurbaşakanlığı  Gıda Politikaları  Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, “Virüsler sık sık mutasyona uğradığı için yüzde yüz bir ilacı var diyemeyiz. Aşı içinse öncelikle virüsün izole edilmesi gerekiyor. Onun özelliklerinin ve gen haritasının çıkarıldıktan sonra ana etkili aşıyı bulmak lazım. Ardından geliştirilen aşının test edilmesi gerekir. Yan etkisinin az, olumlu etkisinin fazla olduğu görüldüğünde de seri üretime geçirilir.  Bu kolay geçen bir süreç değildir. Şu an benim bildiğim kadarıyla Ankara Üniversitesi ve Kayseri’ye Erciyes Üniversitesi’nde virüs izole edildi. Ancak henüz deney aşamasına geçilmedi” şeklinde konuştu.

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