Ersin Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Antalya Valisi Ersin Yazıcı aslen nereli?

Antalya yeni valisi Ersin Yazıcı kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 10 Haziran tarihinde yayımlanan kararname ile Balıkesir Valiliğinden Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı kimdir sorusu kararnamenin yayımlanmasının ardından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Antalya yeni valisi Ersin Yazıcı kimdir?

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Ersin Yazıcı, 1969 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde dünyaya geldi.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere’de staj yaptı. 1995 - 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonrasında; 2003 - 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur. Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete'de valiler kararnamesi yayımlandıktan itibaren Balıkesir Valisi olmuştur. 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan son kararname ile Antalya Valisi olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.