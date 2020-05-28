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28.05.2020 - 22:04 | | Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Eski Paparazzi, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Magazin dünyasında bir dönem yaptığı haberler ve cemiyet hayatıyla ilgili yazdığı yazılarla dikkat çeken eski gazeteci Kubilay Keskin, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

Eski Paparazzi, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Yedi yıl önce aralarında ünlü sanatçılarında bulunduğu bir uyuşturucu soruşturmasında hakkında hapis cezası istenen gazeteci Keskin, üst mahkemece görülen davada cezası karara bağlanınca evinde gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzun yıllar magazin gazeteciliği yapan ve 2010 yılına kadar Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde “Kubilay Gecelerde” adlı köşesiyle sanat, magazin ve cemiyet hayatıyla ilgili dikkat çeken yazılar kaleme alan gazeteci Keskin, 2013 yılında aralarında ünlü şarkıcı Tarkan'ın da yer aldığı 17 sanıklı uyuşturucu davasında, "uyuşturucu madde bulundurma, kullanma, satma ve satılmasına aracılık etme" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara avukatı aracılığıyla itiraz eden ve dosyası üst mahkemece incelemeye alınan Keskin hakkında yerel mahkemece istenen cezayı üst mahkeme 3 yıllık bir incelemenin ardından onaylayınca hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri dün sabah Keskin’in ev adresine giderek kendisini gözaltına aldı. Emniyete götürülen Keskin işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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