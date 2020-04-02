Esra Balamir kimdir, kaç yaşında? Esra Balamir corona virüse mi yakalandı?

Esra Balamir, dünyada yayılan corona virüsü salgını ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Balamir, arkadaşının corona virüs testinin pozitif çıktığını kendisinin ise test sonucunu beklediğini sosyal medya hesabında paylaştı. Corona virüs ile arka arkaya haberler geliyor. Peki Esra Balamir corona virüse mi yakalandı? İşte Esra Balamir hakkında merak edilenler...

ESRA BALAMİR AÇIKLAMA YAPTI

Balamir, “Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benim de pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum” dedi.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir 7 Eylül tarihinde doğdu. Balamir, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu.

Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV’de DJ’lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemektedir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

FİLMOGRAFİ

2003 – Hayat Bilgisi

1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz)

1998 – Sırılsıklam

1997 – Böyle mi Olacaktı

1993 – Bizim Takım

KATILDIĞI YARIŞMALAR

Ünlüler Çiftliği

İşte Benim Stilim