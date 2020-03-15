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15.03.2020 - 17:04 | | DHA, AA

Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) hayatını kaybetti.

Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
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Şaban Elönü, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Esra Elönünün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

CORONA VİRÜS İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Esra Elönünün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

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