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07.11.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Eylül’ün katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Polatlı’da geçen yıl kaybolduktan bir hafta sonra toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara’nın (8) öldürülmesine ilişkin davada zanlı komşu Uğur Koçyiğit ve ona yardım eden annesi Huriye Koçyiğit hakkında karar çıktı.

Eylül’ün katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
PAŞA ALYURT Ankara

 

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanıkların ikisi de suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve işlediği diğer suçlardan da 42 yıl daha hapis cezası verdi. Huriye Koçyiğit ise “çocuğu kasten adam öldürmeye yardım” suçundan 13 yıl 4 ay, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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