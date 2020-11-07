Eylül’ün katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Uğur Koçyiğit, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanıkların ikisi de suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet hapis ve işlediği diğer suçlardan da 42 yıl daha hapis cezası verdi. Huriye Koçyiğit ise “çocuğu kasten adam öldürmeye yardım” suçundan 13 yıl 4 ay, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.