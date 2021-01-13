Fahrettin Koca hangi koronavirüs aşısını oldu, BionTech mi, CoronaVac mı?

Uygulanmaya başlayan korona aşısı hangi ülkeye ait; Almanya, İngiltere, ABD, Çin? Sağlık Bakanlığı Türk doktorların kurucuları olduğu Almanya merkezli BionTech ile ABD merkezli ABD'li ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşı için anlaşma yapıldığını bildirmişti. Çin'in geliştirdiği CoronaVac aşısı ise Türkiye'ye getirilmişti. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşısını olan ilk kişi oldu. İşte, Türkiye'ye gelen ve uygulanmaya başlayacak korona aşısı...

BAKAN FAHRETTİN KOCA HANGİ KORONAVİRÜS AŞISINI OLDU?

Çin'in geliştirdiği korona aşısının Türkiye'ye gelmesi ve BionTech ile anlaşıldığı haberleri kısa süre önce gündeme gelmişti. 13 Ocak Çarşamba akşamı covid-19 aşı gündemi ile acil toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca, aşılama işleminin 14 Ocak günü başlayacağını belirtti. Aynı zamanda Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

Koca'nın aşılama işlemi sonrası sosyal medyada 'Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu?' sorusuna yanıt arar oldu. Fahrettin Koca, Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını oldu.

Diğer yandan bilinen başarılılık oranı yüksek olan Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer aşıları da bulunuyor.