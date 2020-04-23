Fail Ne Demek? Tdk'ya Göre Faili Meçhul Ve Failimuhtar Ne Anlama Gelir?

Fail kelimesi günümüzde özellikle haber programlarında karşımıza sıkça çıkan kelimelerden biridir. Kelimenin kökeni çok eskilere dayanır.

Fail Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

Fail kelimesi, TDK'ya göre eden, yapan, işleyen anlamlarını taşır. Herhangi bir olayı yapan, gerçekleştiren kişiye o işin faili denmektedir. Fail kelimesi en sık faili meçhul söz grubunun içinde karşımıza çıkmaktadır.

TDK'ya Göre Faili Meçhul ve Failimuhtar Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre faili meçhul, kimin yaptığı belli olmayan veya bilinmeyen anlamlarına gelmektedir. Özellikle faili meçhul cinayet kalıbı ile bu söz grubunu haberlerde veya gazetelerde sıklıkla görürüz. Bu kelime grubu, cinayeti işleyenin kim olduğunun bilinmemesi anlamına gelir. Failimuhtar kelimesinin ise TDK'ya göre iki anlamı bulunmaktadır. Bunlardan ilki başına buyruktur. İkincisi ise yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan kimsedir.