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15.03.2020 - 19:36 |

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu! Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

ATV ekranında yayınlanan yeni dizi Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana gelecek. Pazar akşamları yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler dizisinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Gel Dese Aşk dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanları ve oyuncu kadrosu...

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu! Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

Gel Dese Aşk dizisi bu akşam 2. yeni bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelen Gel Dese Aşk dizisinin ilk bölümünü takip eden izleyiciler dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki Gel Dese Aşk dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm fragmanları ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen detaylar...

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alan Gel Dese Aşk, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini seyirciyle buluşturacak.

GEL DESE AŞK 2. BÖLÜM FRAGMANLARI

GEL DESE AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gel Dese Aşk dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.

GEL DESE AŞK DİZİSİ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya / Murat Düdenli

40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

Şebnem Bozoklu / Yasemin Düdenli

40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat’a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar’ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

İlayda Çevik / Bahar Çetin

25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas’ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat’a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat’ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.

Öykü Gürman / Sitare Pusat

40-45 yaşlarında. Barlas’ın karısı. Sadi’nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış biri. Kocasına delicesine bir tutkusu var. Bahar’ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri.

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

Ertan Saban / Barlas Pusat

40-45 yaşlarında evli ve bir çocuk babası. Oğlu ile rekabet içinde, karısının parasına ve itibarına düşkün ama hayatını yaşayan tam bir çapkın. Zamanında bu evliliği yapabilmek için arkasında bıraktıklarının önüne çıkması ile huzur dolu yaşamı birden bir kabusa dönecektir.

Gel Dese Aşk konusu ve oyuncu kadrosu Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm ile ekrana geliyor

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