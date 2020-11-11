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11.11.2020 - 14:03 |

Geleceğe Nefes katılım belgesi için TIKLA! Geleceğe Nefes Ol nedir, ücretli mi?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası gündemde yer alıyor. Geleceğe Nefes Ol Katılım Belgesi ve nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Geleceğe Nefes Ol, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülüyor. Peki Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır, ücretli mi?

Geleceğe Nefes katılım belgesi için TIKLA! Geleceğe Nefes Ol nedir, ücretli mi?

Geleceğe Nefes Ol kampanyası geçen yıl başlamıştı. Bu sene de gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyasının ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Geleceğe Nefes kampanyası katılımın ücretsiz olup olmadığı ve katılım belgesi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Geleceğe Nefes kampanyası ücretli mi?

GELECEĞE NEFES OL ÜCRETLİ Mİ?

https://gelecegenefes.com/ sitesi üzerinden kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabildiği gibi Fidan bağışında da bulunulabiliyor.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NEDİR?

Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' fidan kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikilecek. Online sistemle katılım sağlanan kampanyada isteyen fidan sahiplenebilecek isteyen ise fidan bağışında bulunabilecek.

Türkiye'nin yüzde 29,2'sini kaplayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının her yıl çeşitli projeleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, üretilen fidanların Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanıldığını söyledi.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden hangi ilde Fidan sahiplenmek istediğini harita üzerinden seçtikten sonra Ad-Soyad ve mail adresinizi yazdıktan sonra Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım sağlama işlemi tamamlanmış oluyor. Aynı zamanda site üzerinden Fidan bağışında bulunulabiliyor.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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