Gelinim Mutfakta kim elendi? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, bu hafta bilezikleri hangi isim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Cuma günleri ise haftanın birincisi ve yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Fatih Ürek, bu haftanın birincisi olan ve elenen ismi açıkladı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.

GELİNİM MUTFAKTA BEŞ ALTIN BİLEZİĞİN SAHİBİ KİM OLDU?

Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.