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06.03.2020 - 15:29 | | DHA

'Göçük düzeltme' dükkanına cinsel ürün baskını

İstanbul'da eş zamanlı 3 adrese yapılan baskınlardacinsel performans artırıcı olarak satılan 1 milyon adet ürün ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler baskında cinsel performans artırıcı sidenafil ve benzeri etken maddeler ile cinsel performans artırıcı enerji içeceği, çikolata ve ilaç ele geçirdi.

'Göçük düzeltme' dükkanına cinsel ürün baskını

Eş zamanlı yapılan baskınlarda toplamda 1 milyon sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen cinsel performans artırıcı ürünlerin piyasa değerinin ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde bir iş merkezindeki adreste ise cinsel performans artırıcı ürünlerin bekletildiği dükkâna 'Göçük düzeltme' tabelası asıldığı görüldü. Ekipler ayrıca 3 kişi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen ürünlerin ihracatı ve ithalatı ise Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış durumda.

 

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