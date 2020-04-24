Göktuğ İsminin Anlamı Nedir? Göktuğ Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türkçe kökenli isim olarak Göktuğ, erkek çocukları için sıkça kullanılan adlardan biridir. Son dönemlerde ise internette en çok araştırılan adlardan arasında geliyor. Türk Dil Kurumu açısından isim ‘Gök renkli tuğ sahibi’ olarak geçmektedir.



Göktuğ Ne Demek?



Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış Türkçe kökenli bir isim olarak Göktuğ, özellikle anlamı açısından önemli bir karakteristik ayrıcalığa sahiptir. Türkçe anlamı üzerinden ‘Gök renkli tuğ sahibi’ şeklinde bilinir. Geçmişten günümüze kadar pek çok farklı Türk devletini simgeleyen isimler arasında yer alır. Bu yönüyle pek çok anne ve baba için önemli olan ve ilgi çeken isimlerden biridir.



Göktuğ İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Göktuğ ismi adına en çok merak edilen konular arasında Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer almaktadır. Bu bağlamda Göktuğ adının Kur'an'da bulunmadığını söylemek mümkün. Kökeni Türkçe olan bu güzel ismi minik yalnız için verebilirsiniz. Özellikle derin ve güzel anlamı ile beraber aynı zamanda karakteristik özelliği ismi daha ayrıcalıklı hale getiriyor. Farklı bir isimle ya da tek başına kullanma tercihini gerçekleştirebilirsiniz.