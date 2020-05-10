Hadi Be Oğlum filminin konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hadi Be Oğlum ne zaman, nerede çekildi?

HADİ BE OĞLUM FİLMİ KONUSU NEDİR?



Bir balıkçı olan Ali, hayatını küçük oğlu Efe'ye adamıştır. Ali’nin bu hayatta tek tutunduğu dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali'nin en büyük isteği ise, oğlunun onu anladığını bilmektir.

Babasının, annesinin ve sevdiği kadının anılarının yükünü de içinde taşıyan acılı babanın oğluna duyduğu sevgi, ikisinin de hayatını şekillendirecektir... Bir baba ile oğul hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Bora Egemen üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un balıkçı Ali’yi canlandırdığı filmde Alihan Türkdemir Efe karakterine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Büşra Develi ve Yücel Erten yer alıyor.



HADİ BE OĞLUM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Filmin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç, Büşra Develi, Yücel Erten, Feridun Düzağaç ve Yıldız Kültür yer alıyor.



HADİ BE OĞLUM NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?



Hadi Be Oğlum filmi 2018'de, Antalya'nın Kaş ilçesinde çekildi.