‘Hata yapma lüksüm yok’

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’yle Türkiye genelinde 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu. İstanbul’da da bazı vali yardımcıları ile kaymakamlar değişti. Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı olan Özlem Bozkurt Gevrek de, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinden İstanbul Vali Yardımcılığı’na atandı. Gevrek, İstanbul’daki 15 vali yardımcısı arasındaki tek kadın. Yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan Gevrek, Kültür ve Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı görevini sürdürecek. “Hiçbir başarı tesadüf değildir” diyen Gevrek, Milliyet’e konuştu.

‘İnancımı kaybetmedim’

“İstanbul doğumluyum ancak babam emniyet mensubu olduğu için taşrada büyüdüm ve buralarda kaymakamlar vardır. Çocuk yaşımda kaymakamı rol model aldım ve ‘Ben kaymakam olacağım’ dedim. Bu hayalle, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdim. Ancak Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandığımda kadınlara kaymakam olma hakkı henüz verilmemişti. Ama kendimi kaymakam olmaya o kadar inandırmıştım ki hep, ‘Nasıl olsa verirler’ diyordum. Bu inancımı da hiç kaybetmedim. Öyle de oldu. Mezun olduktan sonra bu hak kadınlara da verildi. Sınava girdim ve kazandım. Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı oldum.”

‘Çok fazla çalışmalı’

Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı olmak bir taraftan onur veren bir duygu, bir taraftan da hakikaten sizi zorlayan, sürekli kendinize çok dikkat etmeniz ve çalışmak zorunda olduğunuz bir durum. Hata yapma lüksünüz yok. Erkek meslektaşlarınız 3 çalışıyorsa, sizin 13 çalışmanız gerekiyor. Çünkü sizden sonra gelecek olan kadın meslektaşlarınıza yol açmak durumdasınız. Gittiğim birçok yerde bana, ‘Kaymakam Bey’ diye hitap edildi. Ama eğer siz yeteri kadar donamıma ve bilgiye sahipseniz ‘Kadın yapamaz’ algısı zamanla yıkılıyor. Bunu da gördüm Kaymakam Bey zaman içinde Sayın Kaymakamıma dönüştü. Meslek hayatımda buna benzer ön yargılarla çok fazla karşılaştım. Ancak önyargılarla mücadele etmeye alıştım.

‘Kızlar okutulmalı’

Ben bir kız çocuğu olarak birçok kız çocuğuna göre çok şanslıydım. Ancak benim kadar şanslı olmayan kız çocukları da var. Anadolu’nun birçok yerinde çalıştım ve bunlara şahit oldum. Görev yaptığım birçok yerde, ailenin belli bir bütçesi varsa, o bütçeden önce erkek çocukları yararlanırdı. Ben de gücüm yettiğince kız çocuklarının da bu imkanlardan yararlanması için çalıştım. Kadınların eğitim seviyelerinin artırılması için çalışmalar yaptık. Kadınlar belli bir yaşa gelmişse ve okuma yazma bilmiyorsa, teknik bazı eğitimlerin verilmesi için çalıştık. Diğer taraftan ekonomik olarak kadının güçlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle kız çocuklarının okutulması çok önemli. Görev yaptığımız yerlerde kadınların kendi paralarını kazanmaları için iş imkanları yarattık. Dut, domates kurutma tesisleri kurduk, kadınlarımıza halı dokuttuk.

Özlem Gevrek Bozkurt kimdir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü 1987’de bitiren Gevrek, 1992’de Türkiye’nin ilk kadın kaymakam adayı olarak Balıkesir’e atandı. 1992-1994 arasında Balıkesir kaymakam adayı olarak görev yapan Gevrek, 1995’te Türkiye’nin ilk kadın kaymakamı olarak Çankırı’nın Orta ilçesine atandı. Gevrek, sırasıyla 1997-1999 arasında Ağrı-Hamur, 1999-2002’de Erzurum-Ilıca, 2002-2006’de Ankara-Ayaş, 2006-2009’da Ankara-Kahramankazan İlçeleri’nde kaymakam olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında İzmir Vali Yardımcılığı yapan Gevrek 2011-2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü oldu. Gevrek, daha sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevine atandı.

Ozan Güzelce