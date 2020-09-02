Hekimoğlu 16. yeni bölüm fragmanı yayında - Hekimoğlu 15. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Kanal D'nin daha ilk yılında fenomen haline gelen dizisi Hekimoğlu 2. sezonuyla bu akşam yeniden izleyicisiyle buluştu...



HEKİMOĞLU 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu’nun ekibi Zeynep’in gidişiyle iki kişi kalır. İpek bu sayıyı bir an önce üçe çıkarmak konusunda ısrarlıdır. Hekimoğlu’na yeni adaylarla iş görüşmeleri ayarlar. Hepsi birbirinden donanımlı adaylar gelip giderken Hekimoğlu’nun aklı Zeynep’tedir. Evine gidip işe geri dönmesini ister. Ancak Zeynep’in bunun için çok kişisel bir şartı vardır! Hekimoğlu, hiç alışık olmadığı bu şartı kabul ederse geri dönecektir.

Tüm bunlar olurken Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne genç bir hasta gelir. Genç adamın, hastalığının pek çok belirtisi vardır. Ancak bu belirtilerin hepsini birden açıklayan nedeni bulmak hiç kolay olmaz.

Zeynep’in yokluğu beraberinde neler getirir? Hekimoğlu Zeynep’in şartını kabul edecek mi? Hekimoğlu ve ekibi genç hastayı kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







HEKİMOĞLU 15. SON BÖLÜMÜ YAYINLANDIĞI ZAMAN HABERİMİZDE YER ALACAKTIR...

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en şahsına münhasır doktoru Ateş Hekimoğlu gerek kişiliği gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok farklıdır. Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda başarılarıyla ülke çapında nam salmıştır.

Hekimoğlu, hastanede kendi yöntemleriyle çalışmaya devam ederken; yakın arkadaşı Orhan’ın getirdiği vaka dikkatini çeker. Hekimoğlu, bu vakaya da çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi yaklaşır. Bilinen hiçbir rahatsızlığı bulunmayan genç öğretmen Mine, açıklanamaz bir şekilde nöbet geçirerek hastaneye kaldırılmıştır ve durumu her an daha da kötüye gitmektedir. Hekimoğlu kimsenin teşhis koyamadığı Mine’nin dosyasını alır ve 3 kişilik uzman doktor ekibiyle birlikte hastalığın izini sürmeye başlar. Üçü de güçlü karakterlerden oluşan ekibi de onun önderliğinde bir nevi olay yeri inceleme ekibi gibi yol alır. Hekimoğlu hem hastane içinde hem de hastane dışında karşısına çıkan bütün ipuçlarını değerlendirirken, sivri dili ve kullandığı sıra dışı yöntemler onu sık sık hastane yöneticisi ve aynı zamanda okul arkadaşı olan İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Herkesin yalan söylediği bir dünyada zekasına ve önsezilerine güvenen Hekimoğlu gerçeğe ulaşarak genç kadını kurtarabilecek mi?

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Damla Colbay

Zeynep Can