Hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2021? İşte zamlı hemşire maaşı son dakika gelişmeleri

Hemşire zamlı maaşları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Memur ve emekli maaşının belirlenmesinde etki olan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte zam oranları belli oldu. Hemşire maaşı zammı ise araştırılıyor. Peki 2021 hemşire maaşı ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NEDİR?

Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36, oranında zam alacak.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?

Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.