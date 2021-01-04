04.01.2021 - 12:46 |
Hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2021? İşte zamlı hemşire maaşı son dakika gelişmeleri
Hemşire maaşı zammı ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memurların alacağı zam oranı ise ortaya çıktı.Zamlı heöşire maaşları ise merak ediliyor. Peki hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL 2021?
Hemşire zamlı maaşları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Memur ve emekli maaşının belirlenmesinde etki olan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte zam oranları belli oldu. Hemşire maaşı zammı ise araştırılıyor. Peki 2021 hemşire maaşı ne kadar oldu?
MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NEDİR?
Memur ve memur emeklileri yüzde 7,36, oranında zam alacak.
HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU 2021?
Hemşire (Lisans - 5/1) 2020 temmuz ayında 5.465 lira alırken 2021 ocak ayında 5.868 TL'ye yükselecek.
Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdüGelen son dakika haberine göre; Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) kati zanlısı Veli Ünder'in (37), cinayetin ardından 112 Acil'i arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü ortaya çıktı.