Hep Yek filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hep Yek nerede çekildi?
5 Şubat 2016 tarihinde vizyona giren ve büyük bir ilgi gören Hep Yek filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Hep Yek filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte başrollerini Gürkan Ugun, Fırat Tanış ve Gökhan Yıkılkan'ın oynadığı filmin ayrıntıları...
HEP YEK KONUSU FİLMİ NEDİR?
Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.
Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.
HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır