Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? - Her Şey Seninle Güzel filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi?

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ KONUSU NEDİR?



Romantik komedi türündeki filmlere ilgi duyanların merakla beklediği filmin hikayesinde aşk acısı ana tema. Başarılı bir kariyere sahip, genç ve güzel Deniz her ne kadar dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayata sahip gibi görünse de aslında kalbinde acı verici bir yara taşımaktadır. Eski sevgilisi Emre’yi bir türlü unutamayan Deniz, bir gün aldığı bir haberle sonsuz aşkından tamamen mahrum kalacağını öğrenir. Bu haberin yarattığı sarsıntıyla hemen İzmir’e doğru yola çıkar ve karşılaştığı durum onu daha da büyük bir şoka sokar. Umutsuz aşkının önünde artık bir engel daha vardır. O da güçlü ve güzel bir rakip… Bu karşılaşma, büyük bir aşk için yapılan duygusal ve bir o kadar eğlenceli bir mücadelenin habercisidir. Emre’nin Melisa adlı bir kadınla evlenmek üzere olduğunu öğrenen Deniz’in düğünü engellemek için elinden geleni yapmaya karar verir.



HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Son dönemlerde ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ve başarılarına şahit olduğumuz genç oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkan filmin başrollerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Burcu Biricik’in başrolde olduğu Hayat Şarkısı dizisinin yönetmenliğini de üstlenen Cem Karcı oturuyor. Usta yönetmen Çağan Irmak ile film prodüksiyonlarına adımını atan başarılı yönetmen, yüksek reyting oranlarına sahip olan Hayat Şarkısı ve sonrasında gelen Her Şey Seninle Güzel filmi ile gelecek vaat eden yönetmenler arasında olduğunu kanıtlıyor.



HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Julia Roberts ve Cameron Diaz’ın başrollerinde yer aldığı ‘En İyi Arkadaşım Evleniyor’ filminden uyarlanan filmin çekimleri genel olarak İzmir’de gerçekleştirildi. Emre karakterine hayat veren Mert Fırat, filmde her izleyicinin kendisinden bir parça bulacağını belirtiyor. Eğlenceli olduğu kadar duygusal yönleri de ağırlıklı olan filmde yaşanan olayların geleneklerimizde gerçekleşen nişanlılık, kına, düğün gibi süreçleri çok güzel yansıttığını belirtiyor. Aynı zamanda karizmatik ses tonu ile bilinen ünlü oyuncu film içerisinde de yer alan ve adını filmden alan Her şey Seninle Güzel şarkısını da başarıyla seslendiriyor.