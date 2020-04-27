Herhangibir Nasıl Yazılır? Herhangi Bir Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her Hangi Bir Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Herhangi bir kelimesidir.



HERHANGİ BİR Mİ, HERHANGİBİR Mİ, HER HANGİ BİR Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, Herhangi bir şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "herhangi bir"dir.