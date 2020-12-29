Heyecan dorukta! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 100 milyon lira olan özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, kentte bilet satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor.



Kentte, 33 yıldır Milli Piyango bileti satışı yapan Kasım Zengin, 100 milyon lira ikramiyeli yılbaşı biletlerine vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, "Bilet satışları mükemmel, iyi gidiyor. Halkın da ilgisi yoğun. Çekiliş yaklaştıkça bizim de satışlarımızı arttı. Tek isteğimiz; bilet almak isteyenlerin, şanslarını son güne bırakmamasıdır” dedi.

NİĞDE'DE MİLLİ PİYANGO BAYİLERİNDE YOĞUNLUK

Yılbaşına sayılı günler kala, 2015 yılbaşı özel çekilişinde 50 milyon TL değerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği kentte, Milli Piyango biletlerine ilgi arttı. Ev, araba, iş veya bir başkasına yardım hayalleri kuranlar, bayilerde yoğunluk oluşturdu. Milli Piyango Bayisi Soner Akdoğan, büyük ikramiyenin Niğde’ye çıkacağını hissettiğini söyledi. Satışların çok verimli olduğunu aktaran Akdoğan, "Herkese bol şanslar diliyorum. Satışlarımız çarşambaya kadar devam edecek” dedi.



Vatandaşların bir kısmı ise ‘şans getirmesi” için torunuyla birlikte bayilere geldi. Biletleri de torunlarına çektirdi.