Hoparlör Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Hoporlör Mü Yoksa Hoparlör Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Hoparlör ve hoporlör kelimeleri aslında aynı cihazı belirtmek için kullanılmaktadır. Ancak bu kelimelerden birinin yazılışı doğru kabul edilirken diğer tamamen yanlıştır.

Hoparlör TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçe yazım dilinde yer alan bir kelimenin yazılışını merak edenler için en doğru kaynak TDK yazım kılavuzu olarak geçmektedir. Buna göre ilgili kılavuzda bu kelimenin doğru yazımı “hoparlör” olarak geçmektedir. TDK sözlüğü içerisinde ise hem kelimenin doğru yazımı hem de tanımlaması yer almaktadır.

Hoparlör Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

- Ofisteki bilgisayarı eve taşırken hoparlörü unuttuğumu fark ettim. (Doğru)

- Elif, evdeki hoparlorün bir üst modelini almak istediğini söyledi. (Yanlış)

Hoparlör Nedir?

Hoparlör, elektrik dalgasını ses dalgasına dönüştüren ve istenildiği takdirde ses düzeyi ayarlanabilen bir alettir. Kısaca sesi işitebilecek duruma getirme görevi üstlenmektedir.