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17.02.2021 - 13:25 | | DHA

Husumetlileri tarafından takip edilip öldürüldü!

Adana’da Muzaffer Oğan, husumetlisi olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından arkadaşının evine giderken tabancayla vurulak öldürüldü. Hayatını kaybeden adam için polis kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetlileri tarafından takip edilip öldürüldü!

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Muzaffer Oğan, iddiaya göre sabah saatlerinde arkadaşının evine giderken kendisini takip eden, aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğan, şüpheliler tarafından darbedildi.

Yaşanan arbedede şüphelilerden biri tabancayla Oğan’a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Oğan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Oğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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