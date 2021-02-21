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21.02.2021 - 13:30 | | DHA

İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu. Kavuşması sağlandıktan sonra ise adli makamlara sevk edildi.

İkna sonucu teslim olan kadın PKK’lı, ailesi ile buluşturuldu

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö’nün teslim olması için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

 

Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
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