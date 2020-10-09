İran Prensesi Süreyya kimdir? İran Prensesi Süreyya'nın hayat hikayesi

İran Prensesi Süreyya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinde konusu geçemn Süreyya'nın hayat hikayesi dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya başladı. 1932 yılında İran'ın Isfahan şehrinde dünyaya gelen İran Prensesi Süreyya 2001 yılında Paris'te hayata gözlerini yumdu. İşte İran Prensesi Süreyya hakkında merak edilenler...

İRAN PRENSESİ SÜREYYA KİMDİR?

Süreyya, 1950'li yıllarda Batı Almanya'nın İran büyükelçisi ve asilzade Halil İsfendiyari'nin ve Moskova doğumlu Alman eşi Eva Karl'ın en büyük çocuğu ve tek kızıydı. 22 Haziran 1932 tarihinde İsfahan'da İngiliz Misyoner Hastanesi'nde doğdu. Ailesi uzun süre İran hükümetinin diplomatik işlerine dahil olmuştu. Amcası Sardar Esad, 20. yüzyılın başlarında İran anayasal hareketinin lideriydi. Süreyya Berlin ve İsfahan'da büyüdü ve Londra ve İsviçre'de eğitim aldı.

Son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1951 yılında evlendiği ikinci eşidir. "Sürgündeki Prenses" olarak da bilinir. Kendisi şaha çocuk veremediği için şahın ailesi tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır. Şah uzaklaştırılmasını istemese de ailesinin kararına uymak zorunda kalmıştır.

Soraya ve İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1956'daki Türkiye ziyareti basında büyük yankı uyandırmış, "Soraya" ismi Türk halkının diline "Süreyya" olarak yerleşmişti ve hatta kimileri kız çocuklarına Süreyya ismini vermişti. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Soraya'dan sonra 1959'da Farah Diba Pehlevi ile bir evlilik gerçekleştirdi. Soraya ise Rıza Pehlevi’den ayrıldıktan sonra yeniden evlenmedi.

Prenses 25 Ekim 2001'de Paris'teki evinde öldü. Esfendiyari'nin hikâyesini seneler sonra Ersin Faikzade kaleme aldı.