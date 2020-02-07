Son dakika: İstanbul hava durumu | Meteoroloji kar yağışı için saat verdi!

İstanbul hava durumu için meraklı arayış başladı. 8 Şubat Cumartesi günü, 9 Şubat Pazar günü hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Yurt genelinde yaşanan soğuk havalar, kar yağışının ne zaman etkili olacağı konusunda herkes meraklandırdı. Peki İstanbul için kar yağışı ne zaman etkisini gösterecek? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul için Cumartesi hava durumu, Pazar hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 3°C

Pazar Parçalı Bulutlu -2°C 4°C

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek noktalarında kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri için zirai don uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında pazar ve pazartesi hafif, yer yer orta, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ise pazartesi hafif, salı günü orta şiddette zirai don bekleniyor.