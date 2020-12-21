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21.12.2020 - 11:10 |

İstanbulkart Hes Kodu yükleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart (Akbil)'e hes kodu yükleme ekranı

İstanbulkart'a hes kodu nasıl yüklenir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hes Kodunu İstanbulKart'a yüklemeyen vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak. Peki İstanbulkart (akbil)'e HES kodu yükleme işlemi nasıl yapılır? İşte adım adım HES kodu yükleme işlemi

İstanbulkart Hes Kodu yükleme işlemi nasıl yapılır? İstanbulkart (Akbil)'e hes kodu yükleme ekranı

Ülkemizde artan koronavirüs vaka sayılarının alınan önlemelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyessi tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında İstanbulkartına HES kodunu yüklemeyen vatandaşlar Taoplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Evde karantinada olması gerekirken son toplu taşımayı kullanarak hayatlarına devam eden ve tehlike oluşturan kişilerin bu uygulama ile önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki İstanbulkarta HES kodu yükleme işlemi nasıl yapılır?

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEME NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz

T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' butonuna basmanız yeterli oluyor.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKART HES KODU EKLEME SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işleminde son gün 15 Ocak.

İBB'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."

DOLDURULMASI GEREKEN EKRAN BİLGİLERİ

İstanbulkart Hes Kodu yükleme işlemi nasıl yapılır İstanbulkart (Akbil)e hes kodu yükleme ekranı

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