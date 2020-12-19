Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında her gün yeni önlemler alınıyor. Son olarak İstanbulkar ve İzmirim Kart için HES kodu eşleştirme şartı getirildi. Bu gelişmenin hemen ardından İstanbulkart ve İzmirim kart hes kodu eşleştirme nasıl yapılır? soruları iyice arttı.

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

İZMİRİM KART HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

İzmir'de akıllı ücret toplama sistemini işleten ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. 'hes.eshot.gov.tr ' adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. HES Kodu, İzmirim Kart ya da kişisel bilgilerin değişimi ve güncellenmesi işlemleri de aynı siteden yapılıyor. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemi yapılabiliyor.