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12.06.2020 - 21:49 | | Ferit Zengin - İstanbul

Son dakika... İstanbul'un göbeğinde doktora dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi

Şişli Maçka Parkı'nda laf atma iddiasıyla çıkan kavgada Psikiyatr Süleyman Dönmezler'e bira şişesiyle saldırıp boğazından, yüzünden ve ellerinden yaralayan Emrah D.isimli saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... İstanbul'un göbeğinde doktora dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi
Ferit Zengin - İstanbul

Olaydan kısa süre sonra, kaçıp saklandığı Eyüp' teki annesinin evinde yakalanıp gözaltına alınan ve beşi kasten yaralama olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emrah D.nin ifadesi ortaya çıktı.

Emrah D.'nin ifadesinde Dönmezler'i "neden öyle dik dik bakıyorsun?" diye sorunca çıkan kavga sonrasında kırıp eline aldığı bira şişesini arkasından koşup boğazına saplamaya ve ardından yüzüne ve ellerine vurarak yaraladığını itiraf ettiği öğrenilirken, "polisinin geleceğini bildiğim için de kendi evim yerine annemin evi ne gidip saklandım" dediği öğrenildi.

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