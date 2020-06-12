Son dakika... İstanbul'un göbeğinde doktora dehşeti yaşatmıştı! Karar verildi

Olaydan kısa süre sonra, kaçıp saklandığı Eyüp' teki annesinin evinde yakalanıp gözaltına alınan ve beşi kasten yaralama olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Emrah D.nin ifadesi ortaya çıktı.

Emrah D.'nin ifadesinde Dönmezler'i "neden öyle dik dik bakıyorsun?" diye sorunca çıkan kavga sonrasında kırıp eline aldığı bira şişesini arkasından koşup boğazına saplamaya ve ardından yüzüne ve ellerine vurarak yaraladığını itiraf ettiği öğrenilirken, "polisinin geleceğini bildiğim için de kendi evim yerine annemin evi ne gidip saklandım" dediği öğrenildi.