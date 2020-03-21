İtalya'da corona virüsü ölüm saysı kaça yükseldi? (20 Mart) Çin, İspanya, Fransa korona virüs son dakika resmi vaka ve ölüm sayıları

İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...



CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.



KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (20 MART CANLI)

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 248’e çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 4032'e ulaştı.



İran'da 1433, İspanya'da 1041, Fransa'da 372, İngiltere'de 184, Güney Kore'de ise 94 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 11,186 kişi virüsten hayatını kaybettti.



TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 395, ölüm sayısı: 4...

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade