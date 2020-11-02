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02.11.2020 - 15:11 |

İzmir hava durumu nasıl? Meteoroloji bugün ve önümüzdeki günlerin İzmir hava durumunu paylaştı

Deprem bölgesi İzmir hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. İzmir hakkında merak edilen bir diğer konu ise İzmir hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir hava durumu tahminlerini yayımladı. Peki İzmir'de hava durumu bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl olacak?

İzmir hava durumu nasıl? Meteoroloji bugün ve önümüzdeki günlerin İzmir hava durumunu paylaştı

30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında milyonlarca vatandaş İzmir için meraklanmaya başladı. Bir yandan enkazda kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan evsiz kalan vatandaşlar için hava durumu oldukça merak ediliyor. Peki bugün ve önümüzdeki günlerin İzmir hava durumu nasıl olacak?

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir hava durumu nasıl Meteoroloji bugün ve önümüzdeki günlerin İzmir hava durumunu paylaştı

DEPREM BÖLGESİ (İZMİR) HAVA TAHMİN RAPORU

03.11.2020 Salı : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 10 derece civarında olması beklenmektedir.

04.11.2020 Çarşamba : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 km/saat hamlesi 40 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olması beklenmektedir.

05.11.2020 Perşembe : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (15-25 km/saat hamlesi 40 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olması beklenmektedir.

06.11.2020 Cuma : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 km/saat hamlesi 40 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 22 derece, en düşük sıcaklığın 13 derece civarında olması beklenmektedir.

07.11.2020 Cumartesi : Yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey yönlerden orta şiddette (10-20 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 21 derece, en düşük sıcaklığın 12 derece civarında olması beklenmektedir.

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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