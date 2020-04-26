İzmirli gezgin Hindistan'da mahsur kaldı

İzmir'in efsane futbolcularından biri olan 'şeytan' lakaplı Mehmet Öztürk'ün oğlu Mert Öztürk, 12 bin 500 kilometre uzakta olan Hindistan'ın Goa eyaletinde mahsur kaldı. İzmir'den 6 ay önce Nepal'e gitmek için çıkan ve son olarak gittiği Hindistan'da mahsur kalan İzmirli Mert Öztürk, dünya üzerinde en güvenli bölge olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Yeşil Bölge ilan edilen ve Goa kentinde dönüp dönmemek arasında kararsız kaldı.

KARŞIYAKA'DA BÜYÜDÜ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; İzmir doğumlu olan ve çocukluğunu Karşıyaka'nın Donanmacı Mahallesi'nde geçiren Mert Öztürk, Avrupa Birliği'nin sunduğu Jean Monnet bursunu kazanarak Belçika'da Uluslararası Çatışma ve Güvenlik alanında yüksek lisans yaptı. Ardından NATO'da işe başladıktan sonra gezgin olmak için istifa ederek ülke ülke dolaşmaya başlayan Mert Öztürk, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

AİLE ÖZLEMİ ÇEKİYOR

Türkiye'yi, İzmir'i ve özellikle de ailesini çok özlediğini belirten Mert Öztürk, "Normalde dönmeyi düşünüyordum ancak bir kaç gün önce Goa eyaleti 'Yeşil Bölge' ilan edildi. Corona vakası görülmeyen Hindistan'daki tek yer burası. Belki de Dünya üzerindeki en güvenli yerlerden biri olabilir şu anda. Bu nedenden dolayı dönme fikrini tekrar gözden geçirmeye başladım. Dönerken Mumbai gibi çok yüksek bir risk bölgesinden geçmek zorundayız. Birçok insanla da mecburi etkileşimde bulunmak zorunda kalacağız. Şu an için böylesi güvenli. Bir yerden ayrılarak kendimi risk alanının içine sokmak akıllıca gelmiyor açıkçası. Ayrıca burası artık güvenli olduğundan temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz marketler eczaneler ve dükkanlar bir kaç haftaya açılacak. Ailemle görüşüp karar vereceğim. Ama öncelikle ailemi, İzmir ve Türkiye'yi çok özledim. Hiç bu kadar çok süre ayrı kalmamıştım" diye konuştu.

"HİNDİSTAN'DA 2 TÜRK DAHA VAR"

Türkiye'den yaklaşık 6 ay önce Nepal'e çıkış yapan İzmir Karşıyakalı Mert Öztürk, Hindistan'da başka bölgelerde iki Türk vatandaşı ile daha irtibatlı olduklarını ifade etti. Öztürk, "Onların da bulunduğu yerler yeşil bölge ilan edilmiş durumda. Bu nedenle dönüp dönmeme konusunda benim gibi kararsızlar. Onlarla birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.