J.D. Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar romanının başkarakteri kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Miliyoner Olmak ister: Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin mottosudur?

Kim Milyoner Olmak yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. Bu akşam yarışmada ilginç bir soru soruldu. İşte o soru: AJ.D. Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar romanının başkarakteri kimdir

Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan soru ve cevabı şöyle: J.D. Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar romanının başkarakteri kimdir



Holden Caulfield





